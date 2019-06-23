В США выбрали «самую уродливую в мире собаку» (фото)
05:31, 23 июня 2019Курьёзы
400 0
Главный приз получил пес с прической Трампа.
Иллюстрация / REUTERS
В городе Петалума (Калифорния, США) прошел ежегодный конкурс, в рамках которого выбрали "самую уродливую в мире собаку».
Читайте такжеМедведь вломился в дом к американской семье и уснул в шкафу (фото)
Об этом сообщает New York Post. Главный приз получил пес с прической Трампа. Владелица пса Ивон Моронес выиграла участие в телешоу, награду в 1,5 тыс. долларов и средства для пожертвования собачьему приюту.
Моронес подобрала собаку на улице в 2014 году. По ее словам, тогда он был на грани гибели. Женщина отметила, что по дороге домой с новым питомцем уже знала, что «сделала правильный выбор».
Meet the new winner of the World's Ugliest Dog Contest https://t.co/EdLoxzJjXJpic.twitter.com/9xOrsL8ZZU— New York Post (@nypost) 22 июня 2019 г.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter