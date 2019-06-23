В США выбрали «самую уродливую в мире собаку» (фото)

Главный приз получил пес с прической Трампа.

В городе Петалума (Калифорния, США) прошел ежегодный конкурс, в рамках которого выбрали "самую уродливую в мире собаку».

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Об этом сообщает New York Post. Главный приз получил пес с прической Трампа. Владелица пса Ивон Моронес выиграла участие в телешоу, награду в 1,5 тыс. долларов и средства для пожертвования собачьему приюту.

Моронес подобрала собаку на улице в 2014 году. По ее словам, тогда он был на грани гибели. Женщина отметила, что по дороге домой с новым питомцем уже знала, что «сделала правильный выбор».