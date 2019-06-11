На Закарпатье двое мужчин устроили "рыбалку" посреди дороги (видео)
12:39, 11 июня 2019Курьёзы
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Все, говорят, чтобы привлечь внимание к состоянию автодороги.
Двое мужчин устроили "рыбалку" посреди дороги на Закарпатье
Рыбалку прямо посреди горной дороги устроили на Закарпатье.
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Двое мужчин в Межгорье уселись на стулья возле лужи, которая образовалась в глубокой выбоине, вооружились удочками и делали вид, что ловят рыбу.
Как говорится в сюжете ТСН, любительское видео выложили в Интернет. А все, говорят, чтобы привлечь внимание к состоянию автодороги.
Люди, что были рядом, с интересом наблюдали за псевдорыбалками и развлечениям посреди проезжей части не мешали.
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