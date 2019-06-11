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На Закарпатье двое мужчин устроили "рыбалку" посреди дороги (видео)

12:39, 11 июня 2019
Курьёзы
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Двое мужчин в Межгорье уселись на стулья возле лужи, которая образовалась в глубокой выбоине, вооружились удочками и делали вид, что ловят рыбу.

Как говорится в сюжете ТСН, любительское видео выложили в Интернет. А все, говорят, чтобы привлечь внимание к состоянию автодороги.

Люди, что были рядом, с интересом наблюдали за псевдорыбалками и развлечениям посреди проезжей части не мешали.

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Теги: #Закарпатье#дороги в Украине