На Закарпатье двое мужчин устроили "рыбалку" посреди дороги (видео)

Все, говорят, чтобы привлечь внимание к состоянию автодороги.

Рыбалку прямо посреди горной дороги устроили на Закарпатье.

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Двое мужчин в Межгорье уселись на стулья возле лужи, которая образовалась в глубокой выбоине, вооружились удочками и делали вид, что ловят рыбу.

Как говорится в сюжете ТСН, любительское видео выложили в Интернет. А все, говорят, чтобы привлечь внимание к состоянию автодороги.

Люди, что были рядом, с интересом наблюдали за псевдорыбалками и развлечениям посреди проезжей части не мешали.