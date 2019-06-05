Мэй оконфузилась, перепутав дату высадки в Нормандии

Мэй поспешно удалила свой ошибочный твит.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй удалила твит, в котором она ошиблась с датой высадки союзнических войск в Нормандии в 1944 году.

Об этом сообщает The Independent.

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Как отмечается, в своем твите Мэй написала, что сегодня, 5 июня, исполняется 75 лет со дня Нормандской операции, которая стала «началом конца второй Мировой войны».

Однако, подчеркивает издание, дата высадки не 5, а 6 июня 1944 года.

Уточняется, что после обнаружения ошибки пост был поспешно удален.