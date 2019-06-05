Мэй оконфузилась, перепутав дату высадки в Нормандии
15:08, 05 июня 2019Курьёзы
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Мэй поспешно удалила свой ошибочный твит.
Тереза Мэй / REUTERS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй удалила твит, в котором она ошиблась с датой высадки союзнических войск в Нормандии в 1944 году.
Об этом сообщает The Independent.
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Как отмечается, в своем твите Мэй написала, что сегодня, 5 июня, исполняется 75 лет со дня Нормандской операции, которая стала «началом конца второй Мировой войны».
Однако, подчеркивает издание, дата высадки не 5, а 6 июня 1944 года.
Уточняется, что после обнаружения ошибки пост был поспешно удален.
Скриншот independent
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