Кот Ларри из офиса Мэй использовал лимузин Трампа в своих целях

Кот спрятался под лимузином и отказывался покидать место своего укрытия.

Кот Ларри из офиса британского премьер-министра использовал лимузин президента США как укрытие от дождя, пишет британская газета Daily Express.

"Серьезная проблема с безопасностью, после того кот Ларри с Даунинг-стрит спрятался под лимузином "Зверь" Дональда Трампа и отказывается уходить оттуда", - сообщил в Twitter репортер телеканала NBC Билл Нили, приложивший фотографию кота, притаившегося под задней частью автомобиля.

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Пока неизвестно, вызвал ли "демарш" главного мышелова Британии, какие-либо задержки в движении кортежа Трампа.

Газета Washington Post отмечает, что Ларри также присутствует на совместной фотографии Трампа и Мэй: пока оба лидера позируют перед дверью резиденции, кот устроился на подоконнике.

Ларри появился на Даунинг-стрит в феврале 2011 года, когда семья Дэвида Кэмерона взяла его четырехмесячным котенком из приюта. Он стал первым котом на Даунинг-стрит за 14 лет — предшественник Ларри кот Хамфри отправился "на пенсию" в 1997 году, вскоре после переезда туда Тони Блэра.