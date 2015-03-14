Университет в Малайзии утвердил процедуру борьбы с колдовством

Разработкой свода правил занимался комитет перспективных исследований колдовских законов, пишет Лента.ру со ссылкой на Bernama.

Председатель комитета Махууддин Исмаил (Mahyuddin Ismail) рассказал, что утверждение процедуры стало результатом двухлетнего исследования, которое университет начал еще в феврале 2013 года. В нем приняли участие мусульманские религиозные деятели, теологи, судьи и психиатры.

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Отмечается, что министерство образования страны выделило на исследование грант в размере 189 тысяч ринггитов (около 51 тысячи долларов). Махууддин Исмаил выразил надежду, что государство начнет законодательное регулирование деятельности колдунов и других представителей оккультных практик.

Несмотря на то что государственной религией Малайзии является ислам, в стране практикуются оккультные ритуалы и процедуры. Местные полицейские периодически задерживают людей по обвинению в колдовстве.