В США черепаха на страшной скорости пробила лобовое стекло автомобиля (видео)

Сила удара была такой, что панцирь разбил стекло и сломал дворники.

Во вторник, 30 апреля, на одном из шоссе Америки черепаха на бешеной скорости влетела в лобовое стекло автомобиля.

Животное застряло в стекле и погибло от удара, пишет WBTW.

Причиной аварии стала невнимательность водителя грузовика, который ехал впереди пострадавшего автомобиля. Фура наехала задним колесом на черепаху, которая под давлением вылетела из-под шины и попала просто в окно легковушки.

Читайте такжеСеть "подорвало" видео с упорной черепахой

Водитель автомобиля просто шокирован, ибо он не имел времени среагировать на животное. Единственное, что он заметил, так это черное пятно, которое приближалось к машине. После удара он резко остановился, а осколки стекла разлетелись по всему салону.

В интервью изданию, автомобилист сообщил, что просто не представляет, как черепаха могла вылететь из-под шины фуры именно под таким углом. Сила удара была такой, что панцирь разбил стекло и сломал дворники. По предварительным данным, ремонт автомобиля обойдется в две тысячи долларов.

Авария произошла в городе Конуэй штата Южная Каролина, неподалеку от озера Басби.