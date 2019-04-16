Business Insider: Юристы назвали самых кровавых военных преступников "Игры престолов"

Джон Сноу оказался не таким хорошим парнем, как все думали.

Бывают такие случаи, на которые можно отреагировать только словами: "Ого, у тебя много свободного времени, похоже". Такое первое впечатление производит работа команды юристов-волонтеров из австралийского "Красного Креста". Они потратили шесть недель, разбирая каждый эпизод "Игры престолов" и анализируя военные преступления героев сериала, конечно же, по стандартам реального мира.

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Как пишет Business Insider, среди реальных нарушений международных законов, совершенных персонажами из семи королевств, были применение химического оружия, рабство, использование детей в качестве солдат, сексуальное насилие, пытки, издевательства и много других позорных традиций Вестероса. В конце концов, эксперты австралийского "Красного креста" насчитали 103 нарушения международных законов, касающихся времен войны.

Если говорить о самом большом преступнике, то для тех, кто провел хоть какое-то время в фабрике безумия, известной как Вестерос, определенный герой с наибольшим пренебрежением к правам человека может и не будет сюрпризом. Интересно то, что некоторые любимцы зрителей тоже порой переходили грань. Business Insider приводит ТОП-5 самых кровавых военных преступников "Игры престолов".

На первом месте оказался Рамси Болтон. На его счету 17 нарушений. Действительно трудно найти персонажа во всей истории телевидения или кино, которого легче можно было бы возненавидеть. Поэтому не удивительно, что лживый, самодовольный, зловещий внебрачный сын Русе Болтона возглавил список самых кровавых преступников.

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"Рамси виноват в чудовищных нарушениях законов войны. В частности, он беспорядочно совершал убийства и практиковал пытки. Он настоящий монстр", - пояснила менеджер "Красного креста" по международным гуманитарным законам Иветт Зегенханген.

И хоть радость зрителей, наверное, было видно из космоса, когда псы Рамси сожрали его лицо, молодой бастард сам таким образом стал жертвой военного преступления в тот момент.

"Ему не обеспечили защиту, которую нужно предоставлять военнопленным. Ему нужно было предоставить адекватную защиту и уход", - сказала Зегенханген.

"Законы войны не о том, как вы относитесь к друзьям, а об отношении к врагам включительно с теми, кто делал ужасные вещи", - добавила она.

"Может и так, но... Слава Богу, что избавились от него!" - иронизирует издание.

На втором месте рейтинга оказалась Дейнерис Таргариен и ее драконы. Вместе они виноваты в 15 нарушениях. Мать драконов, разрушительница оков и обладательница еще целого ряда бессмысленных титулов, которые можно читать часами, нарушила многочисленные международные гуманитарные законы. Может в этом и нет ничего удивительного, учитывая то, кем был ее сумасшедший отец. Среди ее преступлений использование "методов ведения боя, которые наносят чрезмерные ранения и приводят к неоправданным страданиям. То есть речь идет об огне из пасти драконов и шести случаев казни "без суда и следствия".

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Впрочем, поставить драконов в реальный контекст экспертам "Красного Креста" было не просто.

"На самом деле, это достаточно сложно. Иногда драконы могут уничтожать сугубо военные цели. И они - наиболее эффективное оружие в арсенале Дейнерис. Поэтому в таком случае все в порядке", - говорит Зегенхаген.

Но огонь из пасти, как 250-килограммовая бомба, могут случайно причинить побочный ущерб.

"Они атакуют не только солдат, но и невинных мирных людей. И именно в этом самая большая проблема", - добавила эксперт.

Впрочем, в отчете "Красного Креста" замечено, Таргариен часто придерживалась международных гуманитарных законов, защищая мирных людей или ограничивая свой список уничтожения сугубо военными целями.

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На третьем месте - крупнейший антагонист "Игры престолов" Король Ночи. Он был просто обычным парнем, пока какие-то мутанты в лесу не пронзили его грудь драконьим стеклом и превратили его в ледяного демона. Бедняга! Но все же Король Ночи и его армия белых ходоков, а также ледяной дракон, угрожают истреблением всего живого на свете. Как не странно, но он совершил только шесть военных преступлений. Одно из его нарушений - рабство. Но, по словам Зегенхаген, определить это было не так и просто.

Команда экспертов решила, что когда белые ходоки убивают гражданских, к чему они склонны, это считается за одно преступление. Но когда гражданских возвращают к жизни для службы в армии мертвых - это уже принуждение к невольному, хоть и посмертному служениею. И это дугое военное преступление. Хорошо, что Король Ночи больше не превращает в живых мертвецов детей.

Джон Сноу, как оказалось, совершил не меньше преступлений, чем Король Ночи. Любимый бастард зрителей в конце седьмого сезона оказался совсем не полукровкой, а сыном Таргарианов и Старков. А потом случился инцест с Дейнерис. И это было странно. Во всяком случае, новый Король Севера шесть раз нарушил международные гуманитарные законы. Потому что, как оказалось, Джон не против делать солдат из детей. И он так делал минимум четыре раза. Один из этих маленьких солдат - бедный и невинный Олли - впоследствии принял участие в убийстве Сноу. И за это Олли повесили. К счастью для поклонников сериала, ночь полна тьмы и немного света вернуло Джона к жизни.

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Конечно же Король Севера остается оправданным. Ведь он много раз выполнял международные законы войны, защищая гражданских и предоставляя уход пленным. Во всяком случае, дискриминация живых не работает во время подготовки к битве с армией зомби.

"Белым скитальцам безразлично, мы свободный народ или вороны. Мы все для них одно и то же: мясо для их армии", - сказал Сноу.

Как не странно, но, казалось бы, один из самых больших садистов "Игры престолов" король Джофри оказался виновным лишь в трех нарушениях. Однако легко допустить, что он бы мог очень быстро сравниться с Рамси Болтоном, если бы его не отравили.