В Венгрии в аренду на выходные сдают целую деревню (видео)
За 210 тысяч форинтов (около 780 долларов) в сутки, нового владельца деревни обещают назначить заместителем мэра.
Власти деревни Магьер (Megyer), расположенной на западе Венгрии, предложили взять в аренду их населенный пункт на выходные. Об этом сообщается на венгерском сайте объявлений jofogas.hu, передает Lenta.ru.
За 210 тысяч форинтов (около 780 долларов) в сутки, нового владельца деревни обещают назначить заместителем мэра.
Желающих взять в аренду населенный пункт обещают поселить в отремонтированном загородном доме с сараем. Отмечается, что новый заместитель мэра получит право на временное переименование улиц и других географических объектов в деревне. При этом в собственность заммэра не перейдут объекты частной собственности.
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Полный список объектов, который новый владелец получит в право пользования выглядит так:
Две дороги с твердым покрытием
Две дороги с насыпью
Остановка
Офисное здание
Семь гостевых коттеджей, в которых могут проживать до 39 человек
Три хозяйственных постройки
Шесть лошадей
Три овцы
Две коровы
Четыре гектара пашни
Общая площадь деревни составляет 150 тысяч квадратных метров. В ней постоянно проживают 26 человек. UPI отмечает, что власти населенного пункта приняли решения сдать деревню в аренду, чтобы повысить доходы от туризма.