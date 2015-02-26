В Венгрии в аренду на выходные сдают целую деревню (видео)

Власти деревни Магьер (Megyer), расположенной на западе Венгрии, предложили взять в аренду их населенный пункт на выходные. Об этом сообщается на венгерском сайте объявлений jofogas.hu, передает Lenta.ru.

За 210 тысяч форинтов (около 780 долларов) в сутки, нового владельца деревни обещают назначить заместителем мэра.

Желающих взять в аренду населенный пункт обещают поселить в отремонтированном загородном доме с сараем. Отмечается, что новый заместитель мэра получит право на временное переименование улиц и других географических объектов в деревне. При этом в собственность заммэра не перейдут объекты частной собственности.

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Полный список объектов, который новый владелец получит в право пользования выглядит так:

Две дороги с твердым покрытием

Две дороги с насыпью

Остановка

Офисное здание

Семь гостевых коттеджей, в которых могут проживать до 39 человек

Три хозяйственных постройки

Шесть лошадей

Три овцы

Две коровы

Четыре гектара пашни

Общая площадь деревни составляет 150 тысяч квадратных метров. В ней постоянно проживают 26 человек. UPI отмечает, что власти населенного пункта приняли решения сдать деревню в аренду, чтобы повысить доходы от туризма.