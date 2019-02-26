Суеверный китаец бросал монетки "на удачу" в двигатель самолета

Власти арестовали нарушителя, и авиакомпания подала на него в суд.

Китайская авиакомпания Lucky Air подала в суд на пассажира, который бросил монеты в двигатель самолета перед взлетом.

Об этом сообщает Daily Mail.

Суеверный пассажир путешествовал с женой и годовалым ребенком в Куньмин (провинция Юньнань) и признался, что бросил в двигатель две монетки номиналом один юань в надежде на безопасный полет. Из-за выходки 28-летнего мужчины авиакомпании пришлось отменить рейс из аэропорта города Аньцина (провинция Аньхой).

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Таким образом, поступок китайца лишил 162 пассажиров перелета и обошелся авиакомпании Lucky Air в 140 тысяч юаней.

Власти арестовали нарушителя, и авиакомпания подала на него в суд. По словам экспертов, кидать монеты в двигатель очень опасно.

«Это подвергает пассажиров серьезному риску. Двигатель может потерять скорость и заглохнуть во время полета», — пояснил профессор Института гражданской авиации в Китае Оуян Цзе.