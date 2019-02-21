В DC готовили комикс о супергерое Иисусе Христе

Комикс должен был быть юмористическим, но христианским активистам он показался не очень смешным.

Один из мировых гигантов-издателей комиксов DC готовил к выходу серию под названием «Второе пришествие», супергероем которой должен был стать не кто иной, как Иисус Христос.

Как пишет Daily Star, согласно замыслу, Спаситель должен был сотрудничать с другим героем со сверхспособностями по имени Sun Man. Последнего в комиксе называют «сыном, которого он всегда хотел». По сюжету, Бог огорчился тем, что Иисус позволил людям "распять себя слишком быстро». Поэтому он отправил его на Землю, чтобы посмотреть на Sun Man-а, которого там боготворят. Ну, а заодно и поучиться некоторым приемам в супергероя.

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Первый номер комедийного комикса об Иисусе должен был выйти 6 марта. Но этому не суждено было случиться. Более 230 тысяч человек подписали петицию, в которой назвали серию «богохульством». Поэтому в DC отменили запланированную серию.

Автор Марк Рассел сказал, что издатель попросил его и художника Ричарда Пэйса внести определенные правки, которые им обоим не понравились. В частности, в DC требовали удалить некоторые матерные слова из диалогов и прикрыть анатомические особенности голого Адама в сценах в Эдеме. На обложке первого выпуска Sun Man бьет плохиша, в то время как Иисус рядом с ним кормит другого вооруженного преступника батоном.

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«В этом комиксе Иисус возвращается, чтобы возродить свое учение, которое плохие люди подстроили под свои корысные цели», - пояснил Рассел.

Но консервативная христианская группа под названием CitizenGo, которая инициировала сбор подписей под петицией, назвала отмену выхода комикса «хорошей новостью».