Кролик из Финляндии выполнил 20 трюков за минуту и попал в книгу Гиннесса (видео)

Смышленый кролик умеет выполнять всего около 30 трюков.

Кролик из Финляндии по кличке Таави выполнил 20 трюков за минуту, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса.

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Об этом сообщает издание UPI. Таави умеет давать «пять», вращаться, прыгать через препятствия, брать предметы из рук хозяйки и многое другое, что он и показал для рекорда.

«Сначала ему было очень трудно сконцентрироваться, потому что он был очень взволнован. Но я терпеливо тренировал его, и вскоре он начал любить делать трюки», - рассказала хозяйка об энергичном рекордсмене.

По ее словам, смышленый кролик умеет выполнять всего около 30 трюков.

«Мой совет всем владельцам домашних животных — никогда не недооценивать своих питомцев. Я думаю, что у каждого животного есть какой-то талант, и владелец должен выяснить, в чем он хорош», — добавила хозяйка.