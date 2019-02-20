Кролик из Финляндии выполнил 20 трюков за минуту и попал в книгу Гиннесса (видео)
Кролик из Финляндии по кличке Таави выполнил 20 трюков за минуту, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса.
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Об этом сообщает издание UPI. Таави умеет давать «пять», вращаться, прыгать через препятствия, брать предметы из рук хозяйки и многое другое, что он и показал для рекорда.
«Сначала ему было очень трудно сконцентрироваться, потому что он был очень взволнован. Но я терпеливо тренировал его, и вскоре он начал любить делать трюки», - рассказала хозяйка об энергичном рекордсмене.
По ее словам, смышленый кролик умеет выполнять всего около 30 трюков.
«Мой совет всем владельцам домашних животных — никогда не недооценивать своих питомцев. Я думаю, что у каждого животного есть какой-то талант, и владелец должен выяснить, в чем он хорош», — добавила хозяйка.