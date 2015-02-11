В Бангладеш паломники закормили до смерти священного крокодила

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на The Daily Mirror, животное, обитавшее в пруду возле храма Хан Джахан Али (Khan Jahan Ali) в округе Багерхат, стали подкармливать паломники.

В частности, посетители бросали в воду курятину в надежде, что сытый крокодил принесет им удачу в сложный экономический период.

По информации газеты, за последние несколько месяцев число паломников увеличилось в несколько раз. Вместе с тем, выросло и число подношений.

По словам смотрителя, некоторые посетители кидали в пруд целые туши баранов в надежде, что такая жертва принесет им больше удачи. В результате животное начало резко набирать вес.

Читайте такжеВ России кот залез в витрину и пообедал морепродуктами почти на 20 тысяч гривень (видео) Согласно легенде, пруд, в котором жил крокодил, был выкопан мусульманским святым около 600 лет назад. Поэтому животные, обитающие здесь, считаются священными.

Изначально в пруду проживали пять крокодилов, из них трое также умерли от обжорства.

В 2008 году один из крокодилов, живущих при храме, разорвал и съел молодого паломника, зашедшего в воду за благословлением животного. Спустя три года жертвой крокодилов стала 40-летняя паломница.