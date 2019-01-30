Хоть стой, хоть падай: забавные приключения животных во время гололеда (видео)
12:23, 30 января 2019Курьёзы
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Многим украинцам гололед приносит боль и страдания, а вот животные встречают его с восторгом.
Забавные приключения животных во время гололеда
От гололеда страдают не только люди, но и животные. Они не в силах сопротивляться скольжению, поэтому падают прямо посреди дороги и веселят своих хозяев.
Такие видео становятся хитами интернета и собирают невероятное количество «лайков».
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Напомним, в большинстве регионов Украины ожидается туман, на дорогах местами гололедица. Также на днях в Украине ожидается теплая погода с дождями и мокрым снегом.
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