Хоть стой, хоть падай: забавные приключения животных во время гололеда (видео)

Многим украинцам гололед приносит боль и страдания, а вот животные встречают его с восторгом.

От гололеда страдают не только люди, но и животные. Они не в силах сопротивляться скольжению, поэтому падают прямо посреди дороги и веселят своих хозяев.

Такие видео становятся хитами интернета и собирают невероятное количество «лайков».

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Напомним, в большинстве регионов Украины ожидается туман, на дорогах местами гололедица. Также на днях в Украине ожидается теплая погода с дождями и мокрым снегом.