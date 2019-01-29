В Британии у девушки из носа выпало кольцо, потерянное 12 лет назад (фото)

Кольцо было подарком от матери на восьмой день рождения дочери.

Жительница британского города Китли, графство Уэст-Йоркшир, в течение 12 лет не замечала, что у нее в носу застряло кольцо.

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Об этом сообщает издание Metro. «Был нормальный день, я сидела у себя на диване и вдруг расчихалась, - рассказывает 20-летняя Эбигейл Томпсон, работающая косметологом. - Потом смотрю на платок и думаю: "Это что за черт?"» В платке лежало колечко, которое она потеряла в 2007 году. Оно вывалилось из носа, пока женщина чихала.

Кольцо было подарком от матери на восьмой день рождения дочери. Когда через несколько месяцев кольцо пропало, подозрение пало на подруг Эбигейл, которые могли его стащить.