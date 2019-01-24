Неугомонные и забавные: как животные реагируют на сугробы снега (видео)

Многим украинцам снег не нравится, а вот братья наши меньшие встречают его с восторгом.

Украину продолжает засыпать снегом, и многим это не нравится.

А вот братья наши меньшие с восторгом встречают снег. Казалось бы, коты не очень любят купаться, а вот погружаться в сугроб - с удовольствием.

Также интересно, что даже экзотические животные, такие как слон, панда и носорог, встречают снег с радостью. Что уж говорить про собак - они любят поваляться в сугробе!

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Напомним, уже несколько дней, как Украину накрыли сильные снегопады. Из-за снежного коллапса в стране все дорожные службы работают круглосуточно. Также из-за непогоды в шести областях ограничили движение транспорта.

По словам синоптиков, завтра антициклон принесет в Украину сильные морозы. Ночью в Украине будет -8...-15 градусов, днем -7...-12 градусов.