Директор Одесского зоопарка снял новогодний ролик в костюме свиньи (видео)
10:22, 19 декабря 2018Курьёзы
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В ролике показано, как человек в костюме свиньи заходит в кабинет, в директорском кресле которого сидит человек в костюме собаки – символа уходящего, 2018-го, года.
Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков презентовал клип на песню, посвященную грядущему, 2019-му, году Свиньи. Ролик разместили на канале Одесского зоопарка в YouTube.
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"Свинья всему голова", – заявил Беляков в песне. В ролике показано, как человек в костюме свиньи заходит в кабинет, в директорском кресле которого сидит человек в костюме собаки – символа уходящего, 2018-го, года.
Свинья пытается прогнать собаку, но та сопротивляется и убегает. Животные устраивают поединок на природе, в котором свинья побеждает.
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