Директор Одесского зоопарка снял новогодний ролик в костюме свиньи (видео)

В ролике показано, как человек в костюме свиньи заходит в кабинет, в директорском кресле которого сидит человек в костюме собаки – символа уходящего, 2018-го, года.

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков презентовал клип на песню, посвященную грядущему, 2019-му, году Свиньи. Ролик разместили на канале Одесского зоопарка в YouTube. Читайте такжеВ центре Одессы на глазах у детей подрались два Деда Мороза (видео) "Свинья всему голова", – заявил Беляков в песне. В ролике показано, как человек в костюме свиньи заходит в кабинет, в директорском кресле которого сидит человек в костюме собаки – символа уходящего, 2018-го, года. Свинья пытается прогнать собаку, но та сопротивляется и убегает. Животные устраивают поединок на природе, в котором свинья побеждает.

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