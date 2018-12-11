Джеймс Бонд оказался алкоголиком, который уже давно должен был бы умереть

Если бы герой был реальным, ученые советовали бы МІ6 больше ему не наливать.

Вымышленный шпион Великобритании Джеймс Бонд хорошо послужил спецслужбам своей страны в ряде историй о нем. Но, как оказалось, в ходе своей работы он выпивает смертельные дозы алкоголя.

Команда исследователей, которая иследовала вредные привычки Бонда за последние шестьдесят лет, пришла к выводу, что специальный агент страдает от строгой формы алкоголизма. В среднем он выпивает 4,5 раз на фильм, пишет Newsweek.

Читайте такжеБонд уже не тот: Дэниел Крейг напугал сильно постаревшим видом (фото)

Всего команда исследователей во главе с профессором Ником Уилсоном из австралийского Университета Отаго проанализировали 24 фильма франшизы. Худший «запой» героя произошел в фильме «Квант милосердия», который вышел на экраны в 2008 году. В одном из эпизодов Джеймс Бонд выпил шесть коктейлей «веспер», который содержит джин, водку и крепкое вино Кина Лиле. За этот единственный случай шпион «влил» в себя 24 единицы спирта, что достаточно для поднятия уровня в крови до смертельного порога. Однако, в одной из книг о Бонде ученые обнаружили, что это не рекорд для британского героя. Однажды он за день употребил 50 единиц спирта. И это, по мнению ученых, то количество, «которое убило бы любого».

Уилсон также подметил, что его команда заметила результаты медицинского обследования Бонда, в котором указано, что его печень «не в порядке». А в отчете МІ6 указано, что у Бонда «обнаружена алкогольная и наркотическая зависимость». Не менее чем его вредные привычки, здоровью героя вредит его деятельность. Она включает участие в драках, вождение автомобилей на высокой скорости и управление сложными машинами, а также «сексуальные отношения с врагами с наличием пистолетов или ножей в постели».

Читайте такжеПродолжение «бондианы»: агент 007 впервые за 20 лет столкнется с русским противником

В своих выводах ученые не просто посоветовали Джеймсу Бонду обратиться за помощью к врачам, но и дали определенные подсказки для его работодателям.

«Для начала, главе разведки «М» не стоит больше наливать Бонду на рабочем месте», - говорится в отчете.

Кроме того, руководству МІ6 нужно пересмотреть обязанности своего агента, чтобы сократить уровень стресса. Стоит переложить выполнение заданий на полноценные команды, чтобы обязанности не так давили на героя-алкоголика.