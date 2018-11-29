В Британии надувная фигура Санта-Клауса образовала пробки на дорогах (видео)
14:36, 29 ноября 2018Курьёзы
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На обочину дороги надувного Санта-Клауса водители оттащили самостоятельно
В Британии надувная фигура Санта-Клауса вызвала заторы на дорогах
В Великобритании надувная фигура Санта-Клауса образовала пробки на дорогах. В британском городе Висбек на проезжую часть выкатилась надувная фигура этого рождественского персонажа.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Санта-Клаус преградил путь, водителям пришлось останавливаться, поэтому образовалась пробка.
На обочину дороги надувного Санта-Клауса водители оттащили самостоятельно, полиция об инциденте ничего не слышала.
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