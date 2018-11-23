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Укусил копа: в Британии помиловали щенка, которого посадили за решетку на 9 месяцев (видео)

16:43, 23 ноября 2018
Курьёзы
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Отмечается, что неделю назад щенок сбежал от хозяев. Когда же полицейский пытался поймать его, Чау-чау схватил правоохранителя за руку. После этого щенка по имени Бангл посадили на девять месяцев в клетку в полицейский участок в британском Сток-Браерне.

Из-за этого сотни людей обвинили полицию в бессердечности и требовали освободить собаку. В конце концов, правоохранители пошли на уступки и освободили щенка. Сейчас щенок дома играет со своим братом.

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Теги: #Британия#животные