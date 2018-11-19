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Халк прокатился в столичном метро (видео)

15:27, 19 ноября 2018
Курьёзы
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Халк проходит через турникет / скриншот

В ролике видно, как Халк спускается на станцию "Дворец Спорта" и идет к входу. Видео появилось в Facebook-сообществе "Типичный Киев".

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Там персонаж покупает жетон и подходит к турникету. Свободно зайти ему не удается из-за своих размеров.

Впоследствии супергерой комиксов выходит со станции, однако тоже не без трудностей с турникетом.

Пассажиры, которые проходили рядом, реагировали на Халка положительно: они фотографировали его и снимали на видео.

Видео Типичный Киев

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Теги: #Киев#метро