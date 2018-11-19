Халк прокатился в столичном метро (видео)

Известный персонаж комиксов Marvel Халк прокатился в киевском метро.

На станции "Дворец Спорта" сняли видео, как известный персонаж комиксов Marvel Халк заходит в киевское метро, чтобы проехаться в поезде.

В ролике видно, как Халк спускается на станцию "Дворец Спорта" и идет к входу. Видео появилось в Facebook-сообществе "Типичный Киев".

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Там персонаж покупает жетон и подходит к турникету. Свободно зайти ему не удается из-за своих размеров.

Впоследствии супергерой комиксов выходит со станции, однако тоже не без трудностей с турникетом.

Пассажиры, которые проходили рядом, реагировали на Халка положительно: они фотографировали его и снимали на видео.

Видео Типичный Киев