Халк прокатился в столичном метро (видео)
15:27, 19 ноября 2018Курьёзы
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Известный персонаж комиксов Marvel Халк прокатился в киевском метро.
Халк проходит через турникет / скриншот
На станции "Дворец Спорта" сняли видео, как известный персонаж комиксов Marvel Халк заходит в киевское метро, чтобы проехаться в поезде.
В ролике видно, как Халк спускается на станцию "Дворец Спорта" и идет к входу. Видео появилось в Facebook-сообществе "Типичный Киев".
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Там персонаж покупает жетон и подходит к турникету. Свободно зайти ему не удается из-за своих размеров.
Впоследствии супергерой комиксов выходит со станции, однако тоже не без трудностей с турникетом.
Пассажиры, которые проходили рядом, реагировали на Халка положительно: они фотографировали его и снимали на видео.
Видео Типичный Киев
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