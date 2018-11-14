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Мужчина с украденной козой парализовал работу парижского метро

04:02, 14 ноября 2018
Курьёзы
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Мужчина с животным сел в поезд на станции Тюрильи / фото Matthieu Frobert

Отмечается, что мужчина с животным сел в поезд на станции Тюрильи и напугал пассажиров, однако он отказывался выходить из метро. Об этом сообщает The Independent.

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По словам очевидцев, он попытался сбежать после прибытия полицейских, но был задержан.

В правоохранительных органах сообщили, что коза была украдена.

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Теги: #метро#Париж