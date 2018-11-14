Мужчина с украденной козой парализовал работу парижского метро
04:02, 14 ноября 2018Курьёзы
4 0
Пассажира арестовали за нарушение правил поведения в транспорте.
Мужчина с животным сел в поезд на станции Тюрильи / фото Matthieu Frobert
В парижском метро пришлось приостановить движение на одной из линий из-за пассажира с козой, который отказывался выходить из поезда.
Отмечается, что мужчина с животным сел в поезд на станции Тюрильи и напугал пассажиров, однако он отказывался выходить из метро. Об этом сообщает The Independent.
Читайте такжеРогатая преграда: в Нью-Йорке две козы парализовали движение метро (видео)
По словам очевидцев, он попытался сбежать после прибытия полицейских, но был задержан.
В правоохранительных органах сообщили, что коза была украдена.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter