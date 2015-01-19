В России невеста сбежала накануне свадьбы, похитив у жениха более 1,6 тысяч долларов

До пяти лет лишения свободы грозит невесте, сбежавшей накануне свадьбы из-под венца с 105 тыс. рублей (приблизительно 1,6 тысяч долларов по курсу НБУ - прим. УНИАН), сообщили в понедельник ТАСС в правоохранительных органах Хакасии.

В полицию обратился жених.

Читайте такжеВ России школьник при постановке рождественского спектакля перепутал библейского Иосифа и Сталина

Он рассказал, что познакомился с девушкой в социальной сети. Она переехала к нему в Черногорск из Красноярского края. Готовясь к свадьбе, жених взял кредит, передав невесте 105 тысяч рублей на покупку свадебного платья и украшений. Вскоре девушка вместе с деньгами исчезла.

Полицейские нашли ее 18 января в городе Назарове Красноярского края. Свой поступок девушка объяснила тем, что очень нуждалась в деньгах.

Полицейские не стали ее задерживать, однако обязали по первому требованию явиться в Черногорск для дачи показаний по уголовному делу, возбужденному в отношении нее по статье 159 УК РФ "Мошенничество".