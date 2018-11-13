В Ирландии расследуют сообщения об НЛО и ярком свете возле побережья

О ярком свете в небе авиационному управлению сообщили экипажи нескольких гражданских самолетов.

Ирландское авиационное управление расследует сообщения о том, что недалеко от юго-западного побережья Ирландии были замечены яркие огни и неопознанные летающие объекты.

Читайте такжеПентагон до 2012 года изучал НЛО - NYT

В 6:47 утра 9 ноября пилот рейса British Airways связалась с управлением воздушным движением аэропорта Шаннон, чтобы спросить, не проходят ли какие-либо военные учения в ближайшем к самолету воздушном пространстве, поскольку она увидела нечто "движущееся очень быстро", передает Би-би-си.

Ответ был отрицательным.

Кроме этого, пилот рейса из Монреаля в Лондон, сообщила диспетчеру о том, что экипаж наблюдал очень яркий свет, а потом с левой стороны самолета неожиданно появился неизвестный объект, который затем резко ушел на север.

Они не могли понять, что это было, но, по словам пилота, объект, судя по всему, не шел на столкновение.

Пилот другого самолета, компании Virgin Airlines, предположил, что это может быть метеор или другой объект, входящий в плотные слои атмосферы Земли.

По его словам, по той же траектории проследовало еще несколько очень ярких объектов.

Получив 9 ноября несколько сообщений от экипажей самолетов о необычных объектах в воздушном пространстве у юго-западного побережья Ирландии, местное авиационное управление сообщило, что составлен отчет, и что данный инцидент будет расследоваться в рамках обычного процесса расследования "конфиденциального происшествия".