В Виннице ночью посреди улицы разбросали тысячу резиновых утят (фото, видео)

Полиция проверяет видео с камер наблюдения и опрашивает свидетелей, чтобы выяснить, кто и зачем это сделал.

В ночь на 5 ноября на проспекте космонавтов в Виннице разбросали тысячу резиновых игрушек «утята», «собачек» и «котят».

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Как сообщает «33 канал», игрушки выложили на детской площадке напротив «Прозрачного офиса». Они лежали исключительно на дорожках, скамейках и детских аттракционах.

Отмечается, что дворникам утром пришлось собрать почти тысячу игрушек в специальные мешки. Игрушки также начали собирать некоторые прохожие.

«Я такого еще не видела за все годы работы уборщиком! Это явно кто-то веселился, снимал клип или удивлял любимую экзотическим украшением проспекта! Вы же видите, что игрушки разбросаны исключительно возле детской площадки! Есть чем заниматься, потому что все это за час должны вывезти с проспекта Космонавтов», – рассказала журналистам дворница Елена.

Городские правоохранители и Муниципальная полиция начали просмотр видео с камер слежения и опрос возможных свидетелей, чтобы выяснить, кто и для чего это сделал.

Ранее сообщалось, что по результатам исследований швейцарских и американских ученых, игрушки для купания в ванне, в частности резиновые утята и другие, опасные для здоровья детей.