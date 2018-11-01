В Канаде парочка медведей уснула на электрическом столбе (видео)

Ради спасения животных развернули спецоперацию.

В Канаде двое черных медведей вскарабкались на электрический столб и уснули.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Такое могли увидеть электрики канадской провинции Манитоба.

Для спасения животных развернули спецоперацию. Отключили электроснабжение. А когда на подъемнике добрались до медведей, увидели, что те просто спят.