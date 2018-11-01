В Канаде парочка медведей уснула на электрическом столбе (видео)
19:42, 01 ноября 2018Курьёзы
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Ради спасения животных развернули спецоперацию.
В Канаде двое черных медведей вскарабкались на электрический столб и уснули.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Такое могли увидеть электрики канадской провинции Манитоба.
Для спасения животных развернули спецоперацию. Отключили электроснабжение. А когда на подъемнике добрались до медведей, увидели, что те просто спят.
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