В Австралии столетнего мужчину арестовали за сексуальное преступление в доме престарелых

Сотрудник дома престарелых заявил, что «глубоко сожалеет, что это предполагаемое нападение произошло именно в их учреждении».

В доме престарелых, располагающемся в пригороде австралийского города Сидней, 102-летний мужчина совершил сексуальное преступление в отношении 92-летней женщины.

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Как сообщает SMH, пожилого мужчину обвинили в отягчающих непристойных нападениях после того, как он якобы напал на женщину во время обеда во вторник.

Сотрудник дома престарелых заявил, что «глубоко сожалеет, что это предполагаемое нападение произошло именно в их учреждении». «Мы сочувствуем жительнице и ее семье, за то, что они переживают», - сказал он. «Безопасность и благополучие наших жителей - наш главный приоритет, и мы связались с полицией и департаментом здравоохранения, как только узнали об этом», - добавил он.

Прибывшие в дом престарелых полицейские арестовали мужчину. Ему грозит тюремное заключение на срок до семи лет. Суд назначен на 20 ноября.