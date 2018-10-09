В Одесской области девочка сбежала из дома в детский сад

Как сообщает пресс-служба ГУНП, полицейским удалось быстро установить, что годовалый ребенок проживает недалеко от детсада. Пока взрослые были заняты своими делами, девочка незаметно вышла из дома и самостоятельно пришла в садик.

В Саврани воспитатели детского сада обнаружили на территории незнакомую маленькую девочку. Оказалось, что она сбежала из дома.

Маленькую путешественницу уже вернули родителям. К счастью, во время прогулки с ней ничего не случилось.

Сейчас решается вопрос о привлечении родителей девочки к административной ответственности.