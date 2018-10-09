В Одесской области девочка сбежала из дома в детский сад
15:01, 09 октября 2018Курьёзы
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Маленькую путешественницу уже вернули родителям. К счастью, во время прогулки с ней ничего не случилось.
Маленькую путешественницу уже вернули родителям / Фото: пресс-служба
В Саврани воспитатели детского сада обнаружили на территории незнакомую маленькую девочку. Оказалось, что она сбежала из дома.
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Как сообщает пресс-служба ГУНП, полицейским удалось быстро установить, что годовалый ребенок проживает недалеко от детсада. Пока взрослые были заняты своими делами, девочка незаметно вышла из дома и самостоятельно пришла в садик.
Маленькую путешественницу уже вернули родителям. К счастью, во время прогулки с ней ничего не случилось.
Сейчас решается вопрос о привлечении родителей девочки к административной ответственности.
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