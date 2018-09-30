Чихающий олень-альбинос попал в объектив студента-фотографа

19-летнему студенту удалось сделать редчайший снимок чихающего белого оленя.

Обан ван Ши решил покататься на мотоцикле по заповеднику Брадгейт-парк в Лестершире. Он взял с собой старую цифровую камеру и несколько старых объективов.

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По его словам, он заметил белого оленя в тот момент, когда тот отошел от стада, передает Би-би-си. "Мне удалось подойти к стаду на расстояние метров 10, а в тот момент, когда я делал снимок, белый олень чихнул, - рассказывает Обан. - Я понял это только через несколько часов, когда стал дома рассматривать и редактировать сделанные в тот день фотографии".

Опубликовав фото в социальной сети Reddit, Обан обнаружил к собственному удивлению, что снимок набрал за пару часов множество голосов в категории "редкие моменты".

При этом пользователи сети шутили и ссылались на главного персонажа популярного на Netflix мультфильма BoJack Horseman - говорящую лошадь, которая жалуется на то, что в новостях вечно показывают ее фотографию, сделанную в момент чиха.

Но фотографы-профессионалы указывают, что сама по себе фотография одинокого оленя-альбиноса представляет собой самостоятельную ценность.