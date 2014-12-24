В Индии мужчина, которого считали мертвым, пришел в себя на погребальном костре

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Накануне 72-летний Дипак Сингх (Deepak Singh) потерял сознание, когда кормил коров во дворе своего дома. Вызванный на место происшествия врач констатировал смерть мужчины.

Сингх открыл глаза в тот момент, когда все уже было подготовлено к церемонии кремации и его родственники начали исполнять традиционные песнопения. По словам его внука Банды Налвы (Banda Nalwa), когда пение стало громче, Сингх начал шевелиться, а затем открыл глаза и сел. После этого родственники помогли мужчине сойти на землю.

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«Надеюсь, что они дождутся того момента, когда я действительно умру, прежде чем снова пытаться поджечь меня», — заявил позже Дипак Сингх.

Традиция сжигания тел на костре у индуистов практикуется в основном в поселениях, которые расположены на берегах Ганга в Варанаси.