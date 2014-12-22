iPhone 6 не выдерживает варки в Coca-Cola

15:13, 22 декабря 2014
Курьёзы
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Пользователи протестировали iPhone 6 на способность выдерживать варку в Кока-Коле.

Чоловік прокип'ятив iPhone 6 у Coca-Cola

Прибор не прошел теста, сообщает ТСН.

Краш-тест выложил в сеть пользователь сервиса YouTube.

Закипятив газированный напиток в сковороде, мужчина положил туда гаджет.

Читайте такжеВ сети появилась первая информация о iPhone 7Достав устройство из черного кипятка, хозяин попытался выцарапать "колу" и проверил, работает ли iPhone 6. Прибор не оправдал ожиданий экспериментатора и отказался заработать. Кроме того, его боковые кнопки деформировались, а экран отошел.

Ранее iPhone 6 замораживали в жидком азоте, ложили в микроволновку и пытались согнуть.

В Украине такая модель стоит около 17 тысяч гривень.

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