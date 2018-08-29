В Австралии сотруднику из-за ошибки заплатили в сто раз больше оклада

Госслужащий должен был получить 4,921,76 австралийских долларов зарплаты, а взамен получил 492,176.

В Австралии рядовому государственному служащему выплатили зарплату, ровно в сто раз превыщающую его служебный доклад.

Как сообщает ВВС, такой финансовый казус произошел из-за ошибки − неправильно поставленной запятой в электронных бухгалтерских документах.

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Госслужащий должен был получить 4,921,76 австралийских долларов зарплаты, а взамен получил 492,176.

Однако служащий не стал присваивать деньги и честно возвратил лишние средства.