В Австралии сотруднику из-за ошибки заплатили в сто раз больше оклада
12:56, 29 августа 2018Курьёзы
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Госслужащий должен был получить 4,921,76 австралийских долларов зарплаты, а взамен получил 492,176.
REUTERS
В Австралии рядовому государственному служащему выплатили зарплату, ровно в сто раз превыщающую его служебный доклад.
Как сообщает ВВС, такой финансовый казус произошел из-за ошибки − неправильно поставленной запятой в электронных бухгалтерских документах.
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Госслужащий должен был получить 4,921,76 австралийских долларов зарплаты, а взамен получил 492,176.
Однако служащий не стал присваивать деньги и честно возвратил лишние средства.
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