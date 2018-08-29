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В Австралии сотруднику из-за ошибки заплатили в сто раз больше оклада

12:56, 29 августа 2018
Курьёзы
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REUTERS

Как сообщает ВВС, такой финансовый казус произошел из-за ошибки − неправильно поставленной запятой в электронных бухгалтерских документах.

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Госслужащий должен был получить 4,921,76 австралийских долларов зарплаты, а взамен получил 492,176.

Однако служащий не стал присваивать деньги и честно возвратил лишние средства.

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Теги: #зарплата#Австралия