В ластах и с надувным утенком: в Киеве состоялся необычных забег (видео)
10:53, 27 августа 2018Курьёзы
657 0
Дистанция символическая - 30 метров нужно было пробежать по пляжу и 30 метров проплыть. Все это в ластах и с утенком.
Ластоногий забег: в столице состоялись необычные соревнования пляжников
Сначала обутые в ласты участники бежали по побережью, а затем - должны были еще и плыть на скорость.
Дистанция была небольшой - всего несколько метров, но легко ли было ее осилить - в соревновании приняли участие и журналисты ТСН.
Читайте такжеПолтысячи днепрян в День Независимости Украины пробежались по набережной в вышиванках (фото)
«Мы не унываем, что лето заканчивается, мы празднуем его продолжение. И приглашаем вас присоединиться. Ежегодно в августе мы надеваем ласты, берем в руки желтого надувного утенка и бежим по пляжу», - говорят организаторы.
По их словам, дистанция символическая - 30 метров нужно было пробежать по пляжу и 30 метров проплыть. Все это в ластах и с утенком.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter