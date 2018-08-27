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В ластах и с надувным утенком: в Киеве состоялся необычных забег (видео)

10:53, 27 августа 2018
Курьёзы
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Дистанция была небольшой - всего несколько метров, но легко ли было ее осилить - в соревновании приняли участие и журналисты ТСН. 

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«Мы не унываем, что лето заканчивается, мы празднуем его продолжение. И приглашаем вас присоединиться. Ежегодно в августе мы надеваем ласты, берем в руки желтого надувного утенка и бежим по пляжу», - говорят организаторы.

По их словам, дистанция символическая - 30 метров нужно было пробежать по пляжу и 30 метров проплыть. Все это в ластах и с утенком.

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Теги: #Киев#забег