Мелкий грабитель: в Италии муравей пытался украсть из ювелирного магазина бриллиант (видео)
15:31, 10 августа 2018Курьёзы
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Муравей в течении нескольких минут невозмутимо пытался вынести драгоценный камень.
Муравей попытался украсть бриллиант из ювелирного магазина / скриншот
В ювелирном магазине в Италии муравей совершил попытку украсть бриллиант. Момент дерзкой кражи попал на видео.
В своем блоге на TJournal пользователь Павел Мусатов с юмором прокомментировал видео.
"В ювелирном магазине Италии произошла дерзкая попытка украсть бриллиант. Неизвестный в костюме муравья-муравья в течении нескольких минут невозмутимо пытался вынести драгоценный камень. Я обратится за комментариями к студии "Marvel", но не получил от них опровержения причастности к данному происшествию", - пошутил про фильм "Человек-муравей" Мусатов.
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