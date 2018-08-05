В Южной Африке трое слонов решили напиться воды из бассейна, напугав отдыхающих (видео)

Слоны даже не обращали внимание на туристов.

В Национальном парке Крюгера, расположенный в Южной Африке, трое слонов подошли максимально близко к людям, которые отдыхали в частных апартаментах.

Как пишет ТСН.uа со ссылкой на The Daily Mail, пара приехала в отпуск и просто отдыхала на шезлонгах у бассейна. Однако внезапно к ним подошли трое слонов и начали пить воду из бассейна.

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Этот момент на видео сняла другая пара, которая в то время находилась напротив. На кадрах видно, как слоны наслаждаются водой и вообще не обращают внимания на туристов.

Однако этот момент не на шутку напугал парочку у бассейна. Они вжалися в спинки своих лежаков и даже боялись поворхнутися.

"Мы были невероятно удивлены тем, что увидели", – рассказывает очевидец, который снимал момент на видео.