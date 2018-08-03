Житель Чехии установил на крыше собственного гаража настоящий трамвай (видео)

Поднимали 16-тонную машину с помощью кранов.

В Чехии мужчина установил на крыше собственного гаража настоящий уличный трамвай. Достопримечательность появилась в Йиглаве.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Поднимали 16-тонную машину с помощью кранов, затем 30-летний трамвай установили на импровизированные рельсы.

Владелец планирует сделать здесь зал для своего автомобильного клуба, а его жена настаивает, что на гаражной крыше должно быть кафе.