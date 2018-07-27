Тракторист Лео: сеть насмешила украинская реклама с использованием образа Ди Каприо

На рекламном плакате Ди Каприо появился в образе тракториста в синей рабочей форме.

Аграрный профлицей в Черниговской области использовал в своей рекламе фотографию голливудского актера Леонардо Ди Каприо.

Рекламны плакат опубликовала на своей странице в Facebook жительница Чернигова Ольга Бардина.

На нем Ди Каприо появился в образе тракториста в синей рабочей форме. По бокам написан текст, зазывающий выпускников школ поступать в лицей.

Пользователи соцсетей сразу отреагировали на курьезную рекламу.

Как сообщал УНИАН, британский актер Том Харди сделал себе татуировку с именем Леонардо Ди Каприо, которую пообещал нанести на тело еще два года назад в качестве наказания за проигранный коллеге по фильму «Выживший» спор.