Тракторист Лео: сеть насмешила украинская реклама с использованием образа Ди Каприо
14:36, 27 июля 2018Курьёзы
471 0
На рекламном плакате Ди Каприо появился в образе тракториста в синей рабочей форме.
Леонардо Ди Каприо / REUTERS
Аграрный профлицей в Черниговской области использовал в своей рекламе фотографию голливудского актера Леонардо Ди Каприо.
Рекламны плакат опубликовала на своей странице в Facebook жительница Чернигова Ольга Бардина.
На нем Ди Каприо появился в образе тракториста в синей рабочей форме. По бокам написан текст, зазывающий выпускников школ поступать в лицей.
Пользователи соцсетей сразу отреагировали на курьезную рекламу.
Как сообщал УНИАН, британский актер Том Харди сделал себе татуировку с именем Леонардо Ди Каприо, которую пообещал нанести на тело еще два года назад в качестве наказания за проигранный коллеге по фильму «Выживший» спор.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter