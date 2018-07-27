Тракторист Лео: сеть насмешила украинская реклама с использованием образа Ди Каприо

14:36, 27 июля 2018
Курьёзы
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Леонардо Ди Каприо / REUTERS

Рекламны плакат опубликовала на своей странице в Facebook жительница Чернигова Ольга Бардина.

На нем Ди Каприо появился в образе тракториста в синей рабочей форме. По бокам написан текст, зазывающий выпускников школ поступать в лицей.

Пользователи соцсетей сразу отреагировали на курьезную рекламу.

Как сообщал УНИАН, британский актер Том Харди сделал себе татуировку с именем Леонардо Ди Каприо, которую пообещал нанести на тело еще два года назад в качестве наказания за проигранный коллеге по фильму «Выживший» спор.

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Теги: #курьезы#реклама