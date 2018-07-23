Жителей дачного кооператива на Одесщине терроризирует стая сбежавших обезьян (видео)

10:42, 23 июля 2018
Курьёзы
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Об этом говорится  в сюжете ТСН.

Местные жители посчитали, что всего по поселку разгуливает 9 обезьян.

На свободу обезьяны вырвались скорее всего из частного зверинца. Уже неделю они грабят сады одесситов, лакомятся яблоками и персиками. Люди уже обратились в полицию, но пока задержать "хвостатых" беглецов не удалось.

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Теги: #Одесса#обезьяны