"Фанера лажевая": любимый певец Путина оконфузился на сцене (видео)

Артист начал петь уже после того, как зазвучала фонограмма с его голосом.

Эмин,Лепс,Тимати. #звезды @eminofficial @gvleps @timatiofficial Публикация от Сергей Кожевников (@kozhevnikov_producer) 14 Июл 2018 в 12:45 PDT

Любимый певец президента РФ Владимира Путина Григорий Лепс оконфузился во время выступления на свадьбе российского певца Эмина Агаларова. Артист начал петь уже после того, как зазвучала фонограмма с его голосом.

Соответствующее видео опубликовал продюсер Сергей Кожевников на своей странице в Instagram.

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Пользователей такой перфоманс возмутил и они раскритиковали выступление Лепса в комменатариях.

"Лепс халявит, просто открывает рот под минус", "Такая фанера лажевая", "Ничего удивительного", "Фанерщик", - написали они.

Как сообщал УНИАН, ранее популярный российский певец Григорий Лепс попал в больницу с серьезными травмами.