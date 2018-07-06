Нигерийский целитель погиб, испытывая пуленепробиваемое зелье

Чары почему-то подвели и не защитили волшебника от пули.

В Нигерии 26-летний целитель Чинака Адоезуве умер, когда пытался продемонстрировать клиенту, насколько эффективно его «пуленепробиваемое» зелье. Как сообщает Newsweek, колдун сам вручил своему убийце пистолет, чтобы тот выстрелил и убедился, что зелье действительно действует. И здесь произошла трагедия.

Клиента целителя-неудачника арестовала полиция. Хотя магическая защита – довольно популярная вещь в Нигерии, где практики «народной медицины» предлагают удивительные средства от различного рода проблем и болезней. Даже местные полицейские пользуются «пуленепробиваемым» зельем, которое наносят под бронежилет.

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«Даже моя жена знает о зелье. Мы оба христиане. Но она не жалуется, потому что не хочет, чтобы я лишился жизни, выступая против вооруженных грабителей. Нет ничего плохого в двойной защите», - сказал изданию один из полицейских.

Но, очевидно, защита совсем не «двойная», а вполне одинарная.