Колючие пьяницы: ежики напились ликера на детской площадке (фото)
16:38, 19 июня 2018Курьёзы
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Животные были найдены вблизи детской площадки и отправлены в зоопарк.
В Германии с детской площадки госпитализировали пьяных ежей / фото facebook.com/Polizei.Thueringen
В немецком городе Эрфурт спасли двух пьяных ежей. Животные обнаружили перевернутую бутылку с яичным ликером и вылакали содержимое.
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Зверей практически обездвиженными обнаружила местная жительница и сразу же вызвала правоохранителей, сообщает полиция федеральной земли Тюрингия.
В шутливом посте полицейских говорится, что животных нашли вблизи детской площадки, позже их отправили в безопасное место - зоопарк. У ежей диагностировали алкогольную интоксикацию.
Ранее немецкие полицейские, вызванные обеспокоенными странными звуками жителями города Бремен, обнаружили в саду неподалеку пару ежиков, очень громко занимавшихся любовью.
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