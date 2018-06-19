Колючие пьяницы: ежики напились ликера на детской площадке (фото)

Животные были найдены вблизи детской площадки и отправлены в зоопарк.

В немецком городе Эрфурт спасли двух пьяных ежей. Животные обнаружили перевернутую бутылку с яичным ликером и вылакали содержимое. Читайте такжеМускулистый «кот-мутант» покорил соцсети и стал мемом Зверей практически обездвиженными обнаружила местная жительница и сразу же вызвала правоохранителей, сообщает полиция федеральной земли Тюрингия. В шутливом посте полицейских говорится, что животных нашли вблизи детской площадки, позже их отправили в безопасное место - зоопарк. У ежей диагностировали алкогольную интоксикацию. Ранее немецкие полицейские, вызванные обеспокоенными странными звуками жителями города Бремен, обнаружили в саду неподалеку пару ежиков, очень громко занимавшихся любовью.

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