Колючие пьяницы: ежики напились ликера на детской площадке (фото)

16:38, 19 июня 2018
Курьёзы
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В Германии с детской площадки госпитализировали пьяных ежей / фото facebook.com/Polizei.Thueringen

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Зверей практически обездвиженными обнаружила местная жительница и сразу же вызвала правоохранителей, сообщает полиция федеральной земли Тюрингия.

В шутливом посте полицейских говорится, что животных нашли вблизи детской площадки, позже их отправили в безопасное место - зоопарк. У ежей диагностировали алкогольную интоксикацию.

Ранее немецкие полицейские, вызванные обеспокоенными странными звуками жителями города Бремен, обнаружили в саду неподалеку пару ежиков, очень громко занимавшихся любовью.

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Теги: #животные#пьянство