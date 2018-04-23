Соцсети высмеяли мэра Львова: он погряз в "песчаных бурях" (фото, видео)
11:03, 23 апреля 2018Курьёзы
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Жители Львова написали петицию, чтобы в следующий зимний сезон пескосмесь в городе не использовали.
Львов заполонил песок / фото .facebook.com/andriy.ivanych
В соцсетях высмеяли мэра Львова Андрея Садового из-за большого количества песка на улицах города, который остался за посыпания зимой ним улиц города.
"Львов открытый для песка", "Шарм-Львов-Шейх", "Просеяли львовский песок и вымыли золото", - шутят в сети.
Ранее СМИ сообщали, что во Львове песок в воздухе не дает людям нормально дышать, а чиновники призывают горожан к терпению. Однако возмущенные львовяне уже зарегистрировали петицию, чтобы в следующий зимний сезон пескосмесь в городе не использовать.
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