Соцсети высмеяли мэра Львова: он погряз в "песчаных бурях" (фото, видео)

11:03, 23 апреля 2018
Курьёзы
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Львов заполонил песок / фото .facebook.com/andriy.ivanych

"Львов открытый для песка", "Шарм-Львов-Шейх", "Просеяли львовский песок и вымыли золото", - шутят в сети.

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Ранее СМИ сообщали, что во Львове песок в воздухе не дает людям нормально дышать, а чиновники призывают горожан к терпению. Однако возмущенные львовяне уже зарегистрировали петицию, чтобы в следующий зимний сезон пескосмесь в городе не использовать.

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Теги: #Львов#Садовый