Соцсети высмеяли мэра Львова: он погряз в "песчаных бурях" (фото, видео)

Жители Львова написали петицию, чтобы в следующий зимний сезон пескосмесь в городе не использовали.

В соцсетях высмеяли мэра Львова Андрея Садового из-за большого количества песка на улицах города, который остался за посыпания зимой ним улиц города.

"Львов открытый для песка", "Шарм-Львов-Шейх", "Просеяли львовский песок и вымыли золото", - шутят в сети.

Ранее СМИ сообщали, что во Львове песок в воздухе не дает людям нормально дышать, а чиновники призывают горожан к терпению. Однако возмущенные львовяне уже зарегистрировали петицию, чтобы в следующий зимний сезон пескосмесь в городе не использовать.