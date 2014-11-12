Китаец сделал предложение девушке с помощью 99 смартфонов iPhone 6 (фото)

Китаец потратил на покупку смартфонов Apple свой двухлетний доход 500 000 юаней (51 543 фунтов стерлингов или 82 000 долларов), сообщает The Telegraph..

Влюбленный выложил коробки с приобретенными гаджетами фигурой в форме сердца на тротуаре. По его замыслу, сердце из iPhone должно было заменить помолвочное кольцо для невесты.

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Девушка не оценила жест, свидетелями отказа стали друзья и коллеги программиста. В каких отношениях молодые люди состояли до инцидента, не уточняется. Любительский фоторепортаж с несостоявшегося предложения руки и сердца оказался опубликован в соцсети Weibo.