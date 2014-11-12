Китаец сделал предложение девушке с помощью 99 смартфонов iPhone 6 (фото)

01:33, 12 ноября 2014
Курьёзы
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Программист из китайского Гуанчжоу потратил полмиллиона юаней (около 80 тысяч долларов) на покупку 99 смартфонов iPhone 6 в качестве подношения на помолвку для возлюбленной

Weibo

Китаец потратил на покупку смартфонов Apple свой двухлетний доход 500 000 юаней (51 543 фунтов стерлингов или 82 000 долларов), сообщает The Telegraph.. 

Влюбленный выложил коробки с приобретенными гаджетами фигурой в форме сердца на тротуаре. По его замыслу, сердце из iPhone должно было заменить помолвочное кольцо для невесты. 

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Девушка не оценила жест, свидетелями отказа стали друзья и коллеги программиста. В каких отношениях молодые люди состояли до инцидента, не уточняется. Любительский фоторепортаж с несостоявшегося предложения руки и сердца оказался опубликован  в соцсети Weibo.

Weibo

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