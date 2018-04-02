Илон Маск 1 апреля пошутил о банкротстве Tesla

02:59, 02 апреля 2018
Курьёзы
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Илон Маск / REUTERS

Свои шуточные заявления в честь 1 апреля он опубликовал на странице в Twitter.

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"Несмотря на напряженные попытки заработать деньги, в том числе на продаже пасхальных яиц, мы можем с грустью сообщить, что Tesla признана полным банкротом. Настолько банкротом, что вы даже не можете себе представить", - написал Маск.

Он отметил, что есть несколько глав кодекса США о банкротстве, и Tesla, по его словам, "собрала их все".

"Илон был найден лежащим без сознания у Tesla Model 3, окруженный бутылками "Теслакиллы". Следы высохших слез до сих пор видны на его щеках", - добавил Маск.

Напомним, ранее компании SpaceX и Tesla удалили свои страницы в Facebook после твитов их основателя Илона Маска.

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Теги: #Илон Маск#Tesla#шутка