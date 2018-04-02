Илон Маск 1 апреля пошутил о банкротстве Tesla
Основатель Tesla Илон Маск "объявил", что компания обанкротилась.
Свои шуточные заявления в честь 1 апреля он опубликовал на странице в Twitter.
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"Несмотря на напряженные попытки заработать деньги, в том числе на продаже пасхальных яиц, мы можем с грустью сообщить, что Tesla признана полным банкротом. Настолько банкротом, что вы даже не можете себе представить", - написал Маск.
Он отметил, что есть несколько глав кодекса США о банкротстве, и Tesla, по его словам, "собрала их все".
"Илон был найден лежащим без сознания у Tesla Model 3, окруженный бутылками "Теслакиллы". Следы высохших слез до сих пор видны на его щеках", - добавил Маск.
Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018
This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?
Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1
Напомним, ранее компании SpaceX и Tesla удалили свои страницы в Facebook после твитов их основателя Илона Маска.