В Тернополе школьник «заминировал» дом своей учительницы, чтобы не идти на занятия по танцам

Парень позвонил учительнице с телефона одноклассницы и сообщил о минировании, так его и нашли.

В Тернополе школьник, чтобы не идти на занятия, «заминировал» жилье своей учительницы.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, 7 марта на линию «102» поступило сообщение от жительницы Тернополя, которая сообщила, что ей позвонил неизвестный и сообщил о заминировании ее дома.

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В ходе проведенных оперативных мероприятий стало известно, что звонок был осуществлен с мобильного телефона, который принадлежит несовершеннолетней жительнице Тернопольского района. Как рассказала школьница, свое средство связи она дала однокласснику, который и осуществил звонок. Парень признался, что позвонил к преподавательнице, чтобы не идти на занятия по танцам.

Сотрудники полиции составили на мать «несовершеннолетнего шутника» административные материалы согласно статье 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей относительно воспитания детей».

Как сообщал УНИАН, ранее в Тернопольской области на дискотеке избили музыкантов, потому что не понравился их репертуар.