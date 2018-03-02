Полицейские из Дублина попытались остановить нарушителей снежками (видео)

Полицейские прибыли на место, чтобы задержать двух парней, которые кидались снежками в местные дома.

Двое полицейских из Дублина не смогли задержать двух подозреваемых в правонарушении, но успели перекинуться с ними снежками.

Инцидент сняла местная жительница Стефани Спайтере, сообщает Daily Mail.

Полицейские прибыли на место, чтобы задержать двух парней, которые кидались снежками в местные дома.

Однако, когда правоохранители поднялись в четвертый этаж одного из домов, они увидели подозреваемых на земле. Те, в свою очередь, начали кидать снежки в полицейских.

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Впрочем, за этим последовал ответный удар полицейского, который начал ловить «снаряды» и отправлять их обратно.

Когда полицейские спустились на землю, чтобы задержать подозреваемых, те бесследно исчезли.

Первоначально видео появилось на странице Стефани Спайтере. К настоящему моменту оно собрало более 750 тыс. просмотров.