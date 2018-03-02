"Вокруг тебя весь мир кружит": в Одессе снегоуборочные машины исполнили "танец" (видео)

13:23, 02 марта 2018
Курьёзы
88911
&quot;Танец&quot; сопровождали сотрудники полиции, которые пытались остановить движение / фото УНИАН

На видео наложили музыку и получилось похоже на танец. Машины сформировали кольцо у центра перекрестка и, начав движение, постепенно смещались правее, чтобы убрать новые заснеженные участки дороги.

ВИДЕО: YouTube Odessa ONLINE

Ранее в ОАЭ прошел грандиозный фестиваль света.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #танец снегоуборочных машин#танец машин в Одессе