"Вокруг тебя весь мир кружит": в Одессе снегоуборочные машины исполнили "танец" (видео)
13:23, 02 марта 2018Курьёзы
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Машины сформировали кольцо у центра перекрестка и, начав движение, постепенно смещались правее, чтобы убрать новые заснеженные участки дороги.
"Танец" сопровождали сотрудники полиции, которые пытались остановить движение / фото УНИАН
В Одессе сняли на видео, как 6 снегоуборочных машин убирают круговой перекресток.
На видео наложили музыку и получилось похоже на танец. Машины сформировали кольцо у центра перекрестка и, начав движение, постепенно смещались правее, чтобы убрать новые заснеженные участки дороги.
ВИДЕО: YouTube Odessa ONLINE
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