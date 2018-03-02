"Вокруг тебя весь мир кружит": в Одессе снегоуборочные машины исполнили "танец" (видео)

Машины сформировали кольцо у центра перекрестка и, начав движение, постепенно смещались правее, чтобы убрать новые заснеженные участки дороги.

В Одессе сняли на видео, как 6 снегоуборочных машин убирают круговой перекресток. На видео наложили музыку и получилось похоже на танец. Машины сформировали кольцо у центра перекрестка и, начав движение, постепенно смещались правее, чтобы убрать новые заснеженные участки дороги. ВИДЕО: YouTube Odessa ONLINE Ранее в ОАЭ прошел грандиозный фестиваль света.

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