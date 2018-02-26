Отрезали на 20 сантиметров больше: женщина обратилась в полицию из-за стрижки
17:21, 26 февраля 2018
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Полицейским пришлось завести дело о причинении телесных повреждений по неосторожности.
На парикмахера завели дело / фото newsru.co.il
В Германии жительница города Боркен обратилась в полицию с заявлением против своего парикмахера, потому что ее слишком коротко подстригли.
Об этом пишет Bild.
«Потерпевшая сообщила, что парикмахер отрезала ей на 20 сантиметров больше, чем они оговорили изначально», — говорится в заявлении ведомства.
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Отмечается, что полицейским пришлось завести дело о причинении телесных повреждений по неосторожности.
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