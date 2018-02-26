Отрезали на 20 сантиметров больше: женщина обратилась в полицию из-за стрижки

17:21, 26 февраля 2018
Курьёзы
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На парикмахера завели дело / фото newsru.co.il

Об этом пишет Bild.

«Потерпевшая сообщила, что парикмахер отрезала ей на 20 сантиметров больше, чем они оговорили изначально», — говорится в заявлении ведомства.

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Отмечается, что полицейским пришлось завести дело о причинении телесных повреждений по неосторожности.

Ранее сообщалось, что официальный поставщик женского белья и корсетов для Букингемского дворца Rigby&Peller лишился этого звания из-за того, что его владелица раскрыла придворные тайны.

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Теги: #заявление из-за стрижки