В сад британца во время чаепития с неба упала мертвая акула (фото)

Отмечается, что акула на момент обнаружения была уже мертвой.

Житель Великобритании Джеймс Хилл из города Уитстабл, графство Кент, обнаружил в своем саду рухнувшую с неба мертвую кошачью акулу.

Мужчина пил чай у себя на кухне, когда туда зашел его отец и сказал, что у них в саду лежит мертвая акула со сплющенным носом. Такое сообщение опубликовало британское издание The Sun.

Читайте такжеВ Тихом океане нашли похожую на "Чужого" акулу-гадюку (фото)По мнению мужчин, акула могла оказаться в саду из-за чайки или баклана. Птица, возможно, не смогла удержать свою добычу и выронила ее.

"Знаете ли, я как раз наливал себе чай, когда акула упала в мой сад", - заявил он прессе.

Как сообщал УНИАН, в Национальном парке Крюгера в ЮАР бегемоты прогнали тупорылую акулу, которая в них врезалась.