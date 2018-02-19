В сад британца во время чаепития с неба упала мертвая акула (фото)
12:38, 19 февраля 2018Курьёзы
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Отмечается, что акула на момент обнаружения была уже мертвой.
Найденная акула уже была мертвой / фото SWNS
Житель Великобритании Джеймс Хилл из города Уитстабл, графство Кент, обнаружил в своем саду рухнувшую с неба мертвую кошачью акулу.
Мужчина пил чай у себя на кухне, когда туда зашел его отец и сказал, что у них в саду лежит мертвая акула со сплющенным носом. Такое сообщение опубликовало британское издание The Sun.
Читайте такжеВ Тихом океане нашли похожую на "Чужого" акулу-гадюку (фото)По мнению мужчин, акула могла оказаться в саду из-за чайки или баклана. Птица, возможно, не смогла удержать свою добычу и выронила ее.
"Знаете ли, я как раз наливал себе чай, когда акула упала в мой сад", - заявил он прессе.
Как сообщал УНИАН, в Национальном парке Крюгера в ЮАР бегемоты прогнали тупорылую акулу, которая в них врезалась.
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