В сад британца во время чаепития с неба упала мертвая акула (фото)

12:38, 19 февраля 2018
Курьёзы
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Найденная акула уже была мертвой / фото SWNS

Мужчина пил чай у себя на кухне, когда туда зашел его отец и сказал, что у них в саду лежит мертвая акула со сплющенным носом. Такое сообщение опубликовало британское издание The Sun.

Читайте такжеВ Тихом океане нашли похожую на "Чужого" акулу-гадюку (фото)По мнению мужчин, акула могла оказаться в саду из-за чайки или баклана. Птица, возможно, не смогла удержать свою добычу и выронила ее.

"Знаете ли, я как раз наливал себе чай, когда акула упала в мой сад", - заявил он прессе.

Как сообщал УНИАН, в Национальном парке Крюгера в ЮАР бегемоты прогнали тупорылую акулу, которая в них врезалась.

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Теги: #акула с неба#акула в саду