Некоторые пророчества не сбылись, но большинство из его предсказаний шокируют своей точностью.

Писатели-фантасты прошлых веков сделали ряд жутких пророчеств, которые сбылись, хотя заселение космоса или создание роботов-дворецких еще впереди, пишет IFLScience.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Арчибальд Лоу, родившийся в Лондоне в 1888 году, был новатором во многих областях. Он создал первый прототип телевизора в 1914 году, а во время Первой мировой войны разработал первый в мире беспилотный самолет. Лоу, известный как "отец систем радиообучения", также активно занимался футурологией. В своей книге "Будущее" (1925) он описал, как будет выглядеть жизнь в 2025 году. Его прогнозы нередко появлялись в тогдашних британских газетах.

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Среди самых интересных предсказаний Лоу:

- смартфоны: Лоу описал "автоматические телефоны", которые "каждый раз набирают нужный номер", предсказав удобство современных гаджетов;

- подвижные тротуары: сейчас это привычное явление в аэропортах и торговых центрах;

- телевизионные новости: он считал, что "телевизионная машина заменит бумагу с изображениями", а новости будут доставляться через "громкоговорители";

- беспроводные будильники: Лоу предвидел их появление, хотя ошибочно предполагал, что все они будут настроены на 9:30 утра;

- возобновляемая энергия: Ученый заявлял, что энергия ветра и приливов будет использоваться на благо человечества.

Другие научные прогнозы

В подобном духе другой ученый, Дж. Б. С. Холдейн, в 1923 году предсказал появление ветряных турбин, которые будут подавать ток в электросети. Однако он также предсказал, что к 2023 году детей будут изготавливать в лабораториях, что, к счастью, осталось фантазией.

Технологии и реальность

Лоу также предвидел:

- онлайн-банкинг: он правильно описал финансовые операции, которые проводятся через сеть;

- преступность в цифровом мире: ученый предвидел, как технологии могут быть использованы в преступных целях;

- очки для выбора фильмов в кинотеатрах: этот прогноз пока не сбылся, но гарнитуры виртуальной реальности являются шагом в этом направлении.

Лоу также считал, что в 2025 году все будут носить комбинезоны из синтетического войлока. Это прогноз, который пока не стал реальностью, в отличие от его более технически ориентированных предсказаний.

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