22 июня Мерил Стрип празднует свой день рождения.

Сегодня, 22 июня, голливудской актрисе Мерил Стрип исполнилось 72 года. Она любимица миллионов зрителей, особенно после ролей в культовых фильмах.

Кинодебют Стрип состоялся в 1977 году с выходом на широкие экраны мелодрамы Фреда Циннемана "Джулия". Первую номинацию на "Оскар" актриса получила за роль Линды в военной драме Майкла Чимино "Охотник на оленей", первую статуэтку - за роль супруги главного героя в социальной драме "Крамер против Крамера", вторую - за исполнение роли польской эмигрантки Софи Завистовски в драме "Выбор Софи", третью - за перевоплощение в премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в биографической ленте "Железная леди".

Также она является обладательницей премий "Эмми", "Спутник", двукратный лауреат премий BAFTA и премии Гильдии киноактёров США, девятикратная обладательница премии "Золотой глобус", лауреат почётной премии "Сезар" и владелица именной звезды на Голливудской "Аллее славы". Помимо самых авторитетных кинопремий, Стрип является призёром двух крупнейших кинофестивалей мира — Каннского (1989) и Берлинского (2003).

"Охотник на оленей"

Фильм вышел на большие экраны 8 декабря 1978 года. В этой картине Мерил Стрип сыграла подругу Ника Линду, в которую был влюблен Майкл (Роберт де Ниро).

"Крамер против Крамера"

Этот фильм занимает 3-е место в списке "10 лучших судебных драм" списка "10 лучших американских фильмов в 10 классических жанрах". Также он получил пять статуэток премии "Оскар".

"Выбор Софи"

Работа Мэрил Стрип в "Выборе Софи" была высоко оценена, и она получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль. Фильм также был номинирован на премии за лучшую операторскую работу, за лучший дизайн костюмов, за лучшую музыку и за лучший адаптированный сценарий.

"Дьявол носит Prada"

Фильм привлёк к себе внимание, в числе прочего, тем, что, по мнению критиков, прототипом одной из главных героинь стала Анна Винтур (которую сыграла Мерил Стрип), редактор журнала Vogue, известная своим жёстким стилем руководства. Фильм является одним из рекордсменов по затратам на костюмы, которые составили около миллиона долларов.

"Железная леди"

Этот фильм получил "Оскар". И не зря, ведь сюжет очень захватывающий. Картина открывается сценой, в которой пожилая Маргарет Тэтчер (Мерил Стрип) покупает в магазине молоко и газету. Придя домой, она обсуждает текущее положение Англии со своим мужем Денисом (Джим Бродбент). Прислуга, которая заходит в комнату во время разговора, обнаруживает, что Тэтчер разговаривает сама с собой, кроме неё в комнате никого нет.

"Пусть говорят"

"Пусть говорят" вышла в 2020 году. Это новая работа Мерил Стрип. Фильм рассказывает про известную писательницу, которая отправляется с лучшими подругами и племянником в морское путешествие. Но, кто знает чем оно закончится?

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Автор: Диана Могилевич